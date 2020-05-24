"Цього хлопця я не хочу бачити": Яя Туре зрадив бразильський клуб – в приклад навели екс-зірку чемпіонату Росії

Віце-президент Ботафого Рікардо Ротенберг знищив хавбека Яя Туре – клуб намагався підписати івуарійця, але той потайки домовився з конкурентом.

"Переговори з Васко да Гама показують, що Яя не хоче грати в футбол, він вже підписав щось на наступний рік. Він хлопець, який не тримає свого слова. Я не хочу його більше бачити. Ботафого – не команда для боягузів.

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Туре не заслуговує носити майку Ботафого. Він не Кейсуке Хонда (екс-гравець Мілана і московського ЦСКА – прим.). Слава Богу, що це Хонда в Ботафого, а не Яя. Він абсолютно не такий. Я вже заблокував його на своєму мобільному телефоні. Він більше не цікавить Ботафого", – цитує Ротенберга Globo Esporte.

Нагадаємо, раніше Туре виступав за Манчестер Сіті, Барселону, Монако, Олімпіакос та донецький Металург.

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