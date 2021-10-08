"Матч з Фінляндією? Буде жорстка гра, тому що нам кров з носу потрібні 3 очка. Буде як останній бій. Як говорив Петраков, кожен матч – як останній. Дуже важливий матч. Якщо не візьмемо очки, то практично не буде шансів потрапити на ЧС. Щоб рухатися далі, потрібна перемога.

"Так буде завжди": Петраков шокував журналістів перед двобоєм з Фінляндією – прес-конференція керманича збірної України

Хто замінить Миколенка? Петраков використовує схему в 3 захисника, лівого фулбека зіграє Соболь. Він добре себе показував на цій позиції в Брюгге. Не бачу ніяких проблем. Зліва у нас хороша конкуренція, як і справа – Тимчик і Караваєв можуть закрити бровку.

Чи допоміг би Україні Маліновський? Цієї теми стало занадто багато, потрібно закінчувати розмови. Є конфлікт, окей. На даний момент Руслан не в збірній – це рішення тренера. Все", – поділився Шевчук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Фінляндією в рамках відбору до ЧС-2022 вже завтра, 9 жовтня, початок о 19:00. "Синьо-жовті" не зможуть розраховувати на Віталія Миколенка (травма) та Руслана Маліновського, який не отримав запрошення до збірної.

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом