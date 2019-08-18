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Цітаішвілі: Готовий конкурувати з Циганковим

17:05 331 Читать на русском
Цітаішвілі: Готовий конкурувати з Циганковим
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі заявив про готовність битись за місце в основі "біло-синіх".

"Циганков реально капітан Динамо, сильний гравець. У багатьох матчах витягав команду. Я радий, що граю з таким футболістом. Це робить мене ще сильнішим. Я готовий грати і конкурувати з ним.

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Не хочу бути перспективним, хочу вже грати на високому рівні. Мбаппе грав у 16-17 років, Мессі теж. Чому у нас в Україні дивуються, що футболісти грають в цьому віці за основні команди. Так і має бути. Чим більше граєш в першій команді, тим швидше дорослішаєш", – цитує Цітаішвілі dynamo.kiev.ua.

У попередньому сезоні футболіст відіграв 5 матчів в основній команді, але не відзначився жодним забитим м'ячем.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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