Цітаішвілі: Готовий конкурувати з Циганковим

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі заявив про готовність битись за місце в основі "біло-синіх".

"Циганков реально капітан Динамо, сильний гравець. У багатьох матчах витягав команду. Я радий, що граю з таким футболістом. Це робить мене ще сильнішим. Я готовий грати і конкурувати з ним.

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Не хочу бути перспективним, хочу вже грати на високому рівні. Мбаппе грав у 16-17 років, Мессі теж. Чому у нас в Україні дивуються, що футболісти грають в цьому віці за основні команди. Так і має бути. Чим більше граєш в першій команді, тим швидше дорослішаєш", – цитує Цітаішвілі dynamo.kiev.ua.

У попередньому сезоні футболіст відіграв 5 матчів в основній команді, але не відзначився жодним забитим м'ячем.

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