Лікарі діагностували у півзахисника перелом п’ятої плеснової кістки лівої ноги. Гравець орієнтовно пропустить 2 місяці, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Два вилучення, пенальті і обопільні травми у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 0:1

Полтавцям доведеться обходитись без Цітаішвілі ледь не до кінця сезону – останні тури УПЛ заплановані на середину травня. Георгій зазнав травми у матчі проти Маріуполя. Танковський різко підкотився під хавбека полтавців, за що отримав другу жовту та вилучення.

Додамо, що Цітаішвілі провів у поточному сезоні 7 матчів, відзначився одним голом. Чемпіон світу U-20 належить Динамо, а із січня він виступає за Ворсклу на правах оренди.

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму