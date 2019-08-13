Цітаішвілі зізнався, від якої звички його відівчили у головній команді Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі поділився враженнями товариської зустрічі із збірною Білорусі U-19 (5:0).

"Звичайно, не потрапляю в заявку на Брюгге. Як я можу в неї потрапити, якщо відіграв 90 хвилин. Вчора після тренування нам сказали, що ті, хто не потрапляє в заявку, буде грати за дубль. Це добре, тому що поки ми тільки тренуємося, а нам потрібно грати.

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Видно, що не вистачає практики. Потрібні матчі, щоб набрати форму і грати по 90 хвилин. Такі спаринги для цього і потрібні. Спасибі, що дають нам грати.

Забив простий гол в простій грі. Робили те, що повинні були. Мені потрібно було більше доставляти м'яч в штрафну. Коли забивав, то обіграв захисника один в один і пробив в кут.

Було легко грати з м'ячем, тому що гравці суперника були 2001 і 2002 року народження, а у нас половина гравців з першої команди.

Намагаюся обігравати, але після першої команди став менше це робити. Там привчили більше грати в пас в середині поля. Через ці ігри набираю впевненість, яка була у мене раніше", – цитує Цітаішвілі Динамоманія.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЧ 13 серпня, початок о 20:30. Результат першої зустрічі – 0:1.

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