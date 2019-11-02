Цітаішвілі зізнався, що міг опинитися в Шахтарі, а не в Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі під час зустрічі з уболівальниками розповів про свій вибір команди, коли приїхав в Україну.

"Мені потрібно було додати у фізиці, а Динамо фізично завжди сильним клубом було. І я дуже радий, що тут опинився. Мені дуже пощастило, що я в Динамо.

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Коли я приїжджав сюди, то у мене був вибір між Шахтарем і Динамо, але я сказав, що вибираю Динамо. І ось я тут і дуже цьому радий", – сказав Цітаішвілі.

Нагадаємо, коли Цітаішвілі було 11 років він успішно пройшов перегляд в Ла Масію, однак відмовився займатися в академії Барселони через те, що футболістам його віку не дозволяли жити на базі клубу. Після цього юний футболіст перейшов у академію Динамо.

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