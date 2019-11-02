toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЕМ - НЬЮКАСЛ

Цітаішвілі зізнався, що міг опинитися в Шахтарі, а не в Динамо

22:30 57 Читать на русском
Цітаішвілі зізнався, що міг опинитися в Шахтарі, а не в Динамо
Георгій Цітаішвілі / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі під час зустрічі з уболівальниками розповів про свій вибір команди, коли приїхав в Україну.

"Мені потрібно було додати у фізиці, а Динамо фізично завжди сильним клубом було. І я дуже радий, що тут опинився. Мені дуже пощастило, що я в Динамо.

Цітаішвілі: Якби я залишився в Барселоні, то не став би чемпіоном світу

Коли я приїжджав сюди, то у мене був вибір між Шахтарем і Динамо, але я сказав, що вибираю Динамо. І ось я тут і дуже цьому радий", – сказав Цітаішвілі.

Нагадаємо, коли Цітаішвілі було 11 років він успішно пройшов перегляд в Ла Масію, однак відмовився займатися в академії Барселони через те, що футболістам його віку не дозволяли жити на базі клубу. Після цього юний футболіст перейшов у академію Динамо.

Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Цітаішвілі: Якби я залишився в Барселоні, то не став би чемпіоном світу
08:52
4048
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
52
хв
Аталанта
13:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук