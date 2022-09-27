Гібралтар поступився Грузії в рамках 6-го туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Грузія вже у статусі переможця групи завершувала виступи у Лізі С матчем проти головного аутсайдера. Гібралтар у нинішньому розіграші зумів набрати лише одне очко і зіграє у плей-офф за виживання.

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Обидва голи збірної Грузії виявилися знаковими. Кварацхелія з пенальті, який сам же заробив, вдесяте забив у складі національної команди. А от Георгій Цітаішвіші відзначився дебютним м'ячем після зміни футбольного громадянства.