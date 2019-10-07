Цітаішвілі: Я ще заб'ю свій гол за Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі поділився враженнями після перемоги над Колосом в рамках 10-го туру УПЛ.

"Все чудово. Спочатку важко було, потім виправились. У перерві тренери сказали, що потрібно додати у грі. Червона картка дала нам більше мотивації, і почали грати добре.

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Це футбол, буває, що не граєш. Важливо бути завжди готовим , як сьогодні. Я був готовий до того, щоб вийти на заміну. Удар у стійку? Прикро, але попереду ще ігри. Я ще заб'ю свій гол", – цитує Цітаішвілі прес-служба Динамо.

Нагадаємо, 18-річний нападник вийшов на поле на 83-й хвилині поєдинку проти Колоса, вперше у нинішньому сезоні зігравши за основу Динамо в УПЛ.

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