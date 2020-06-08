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Цітаішвілі: Я довго чекав на цей шанс – тепер про мою гру судитимуть президент, тренерський штаб і люди

8 червня 23:59 361 Читать на русском
Цітаішвілі: Я довго чекав на цей шанс – тепер про мою гру судитимуть президент, тренерський штаб і люди
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі оцінив свої виступи в основі "біло-синіх" в останніх матчах УПЛ.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Кожному гравцеві дають шанс, перш ніж робити висновки. Я цей шанс чекав довго. Тепер про мою гру судитимуть президент, тренерський штаб і люди.

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Я свою справу зробив і знаю, що це не моя межа, я можу набагато більше. Якщо не брати до уваги, що я не грав майже увесь сезон, то у своїх перших іграх я зіграв непогано як фізично, так і з м'ячем", – сказав Цітаішвілі у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, у матчі проти Олександрії Цітаішвілі вийшов на поле у старті і вже на початку матчу заробив для своєї команди пенальті. На 62-й хвилині його замінив Олександр Караваєв.

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Динамо Динамо Олександрія Олександрія Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Динамо - Олександрія
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