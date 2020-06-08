Цітаішвілі: Я довго чекав на цей шанс – тепер про мою гру судитимуть президент, тренерський штаб і люди

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі оцінив свої виступи в основі "біло-синіх" в останніх матчах УПЛ.

"Кожному гравцеві дають шанс, перш ніж робити висновки. Я цей шанс чекав довго. Тепер про мою гру судитимуть президент, тренерський штаб і люди.

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Я свою справу зробив і знаю, що це не моя межа, я можу набагато більше. Якщо не брати до уваги, що я не грав майже увесь сезон, то у своїх перших іграх я зіграв непогано як фізично, так і з м'ячем", – сказав Цітаішвілі у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, у матчі проти Олександрії Цітаішвілі вийшов на поле у старті і вже на початку матчу заробив для своєї команди пенальті. На 62-й хвилині його замінив Олександр Караваєв.

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