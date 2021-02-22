Журналіст Ігор Циганик розповів, що збірна України може втратити Георгія Цітаішвілі. Вінгер Динамо хоче грати за національну команду Грузії та прийме грузинське громадянство.

"Георгій Цітаішвілі прийняв рішення в подальшому отримувати грузинське спортивне громадянство і виступати за збірну Грузії. Така його позиція.

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Тут складна родинна ситуація – буквально кілька місяців тому в нього помер дідусь, якого він дуже любив. Коли він приїхав у Грузію на поховання, родичі йому сказали, що бажанням дідуся було, щоб він виступав саме за збірну Грузії.

Відповідно, Цітаішвілі збирається грати за Грузію. Напевно, ще будуть перемовини, але на сьогоднішній день інформація саме така", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, у складі збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі став чемпіоном світу влітку 2019-го.

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