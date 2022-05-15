Екстракляса, 33 тур

Радом'як Радом – Вісла Краків – 4:2

Голи: Ангєльскі, 50, 67, 68, Абрамович, 86 – Цітаішвілі, 8, Савіч, 48

Для збереження шансів на порятунок гостям була необхідна виключно перемога. Початок зустрічі склався для Вісли цілком успішно – Георгій Цітаішвілі відкрив рахунок і лік своїм голам за Віслу. Грузин, який належить Динамо, ефектно прибрав захисника, після чого пробив точно у нижній кут.

| Gio Tsitaishvili scores his debut goal for @WislaKrakowSA ️️️



A lovely finish on his weaker right foot!pic.twitter.com/y8th18HA7H — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 15, 2022

На старті другої половини Савіч подвоїв перевагу краківців, проте на цьому їхні успіхи завершились. Радомяк встиг відповісти 4 голами, які поховали суперника. Особливо постарався Кароль Ангєльскі, оформивши хет-трик.

Вісла втратила всі шанси на виживання і за тур до фінішу приєдналася до двох інших невдах сезону – Термаліки та Гурніка Ленчна. Насправді провал 13-разового чемпіона Польщі цілком закономірний. Клуб вже кілька років переживає фінансову кризу, регулярно опинявся в нижній частині таблиці і нарешті догрався – доведеться виступати в другому дивізіоні.

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