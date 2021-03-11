Півзахисника Динамо Георгія Цітаішвілі, який на правах оренди виступає за полтавську Ворсклу, успішно прооперували після перелому п'ятої плеснової кістки лівої ноги.

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Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Гравець виклав фото своєї ноги у гіпсі з лікарняної палати.

Остаточні терміни відновлення футболіста невідомі, однак, за попереднім прогнозом він пропустить мінімум 2 місяці. Таким чином, полтавцям доведеться обходитись без Цітаішвілі ледь не до кінця сезону – останні тури УПЛ заплановані на середину травня.

Нагадаємо, Цітаішвілі зазнав травми у матчі проти Маріуполя – Танковський різко підкотився під хавбека "зелено-білих", за що отримав другу жовту та вилучення. За полтавський клуб Гіо встиг провести лише 4 матчі, в яких забив 1 гол.

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