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Цітаішвілі: У мене було 3-4 пропозиції від інших клубів, але я знав, що залишусь в Динамо

22:57 2 Читать на русском
Цітаішвілі: У мене було 3-4 пропозиції від інших клубів, але я знав, що залишусь в Динамо
Георгій Цітаішвілі / Футбол 24

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про інтерес до себе від інших клубів.

"Було 3-4 пропозиції, але я ні з ким не розмовляв, тому що знав, що залишуся в Динамо. Тому я ні з ким не спілкуюся, не хочу говорити ні про які клуби.

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У мене завжди була одна мета, де б я не грав, – стати лідером. Я роблю все для цього. Головне – зростати як гравець і грати в топ-клубі, тому я вболіваю за Барселону і Мессі", – цитує Цітіашвілі Sportall.ge.

Цього сезону Георгій Цітаішвілі провів за основну команду Динамо 2 гри. По одній у Лізі Європи та Кубку України.

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Теги
Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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