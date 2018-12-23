Цітаішвілі: У мене було 3-4 пропозиції від інших клубів, але я знав, що залишусь в Динамо

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про інтерес до себе від інших клубів.

"Було 3-4 пропозиції, але я ні з ким не розмовляв, тому що знав, що залишуся в Динамо. Тому я ні з ким не спілкуюся, не хочу говорити ні про які клуби.

Цітаішвілі: Моя мета – грати за збірну Грузії

У мене завжди була одна мета, де б я не грав, – стати лідером. Я роблю все для цього. Головне – зростати як гравець і грати в топ-клубі, тому я вболіваю за Барселону і Мессі", – цитує Цітіашвілі Sportall.ge.

Цього сезону Георгій Цітаішвілі провів за основну команду Динамо 2 гри. По одній у Лізі Європи та Кубку України.

Георгій Цітаішвілі не менш талановитий, ніж Циганков: чому цей сезон у Динамо – вирішальний для сенсаційного вінгера