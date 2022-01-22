Гра була зроблена ще до голу Цітаішвілі – Цонєв, Русин та Пожег зробили перевагу розгромною до 70 хвилини. Гіо поставив яскраву крапку в зустрічі – вінгер хитнув двох захисників на краю штрафного та красивою дугою відправив м'яч у дальню дев'ятку без шансів для воротаря.

Чорноморець здобув другу поспіль перемогу під керівництвом Григорчука – новачки та зірочки Динамо оформили розгром

Додамо, що це вже друга перемога одеситів під керівництвом Романа Григорчука – до цього "моряки" перемогли польську Лехію. Наступним суперником Чорноморця стане Дріта з Косова.

Динамо легко обіграло Расінг – другий поспіль розгром від команди Луческу