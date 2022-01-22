Цітаішвілі шикарним голом долучився до розгромної перемоги Чорноморця – відео шедевра
Вінгер Чорноморця Георгій Цітаішвілі допоміг одеській команді розгромити Приштину з Косова у контрольному матчі.
Гра була зроблена ще до голу Цітаішвілі – Цонєв, Русин та Пожег зробили перевагу розгромною до 70 хвилини. Гіо поставив яскраву крапку в зустрічі – вінгер хитнув двох захисників на краю штрафного та красивою дугою відправив м'яч у дальню дев'ятку без шансів для воротаря.
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Додамо, що це вже друга перемога одеситів під керівництвом Романа Григорчука – до цього "моряки" перемогли польську Лехію. Наступним суперником Чорноморця стане Дріта з Косова.
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