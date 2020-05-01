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Цітаішвілі розповів про особливий ритуал перед виходом на поле

1 травня 08:28 262 Читать на русском
Цітаішвілі розповів про особливий ритуал перед виходом на поле
Георгій Цітаішвілі / Фото з відкритих джерел

Півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі зізнався, як налаштовується на матчі.

"Як налаштовуюсь перед іграми? Слухаю музику. Коли багато думаєш про майбутню гру, перегораєш. Потрібно спокійно ставитися. А коли виходиш на поле, присутній легкий мандраж, але потім все проходить

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Щодо ритуалу перед іграми – з Поповим перед виходом на поле сидимо хвилину, мовчимо і тільки потім йдемо", – сказав Цітаішвілі в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

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Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Сергій Попов Сергій Попов
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