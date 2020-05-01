Цітаішвілі розповів про особливий ритуал перед виходом на поле

Півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі зізнався, як налаштовується на матчі.

"Як налаштовуюсь перед іграми? Слухаю музику. Коли багато думаєш про майбутню гру, перегораєш. Потрібно спокійно ставитися. А коли виходиш на поле, присутній легкий мандраж, але потім все проходить

"Що ще потрібно виграти молодому гравцеві, щоб йому дали шанс?": Попов – про найважчий момент в кар'єрі

Щодо ритуалу перед іграми – з Поповим перед виходом на поле сидимо хвилину, мовчимо і тільки потім йдемо", – сказав Цітаішвілі в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

Врятувати рядового Цітаішвілі: чотири клуби для вінгера Динамо, який страждає від недовіри тренерського штабу