Цітаішвілі розповів, на які жертви готовий піти заради Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі зізнався, що змусило його зіграти на незвичній для себе позиції під час тренувального спарингу з одноклубниками.

"Нікому було грати правого захисника. Я й сказав, що можу зіграти. Не бачу в цьому проблеми. Якщо виникне ситуація, в якій треба буде стати у ворота – я буду готовий допомогти команді. Не буду ховатися, можу допомогти скрізь", – сказав Цітаішвілі у коментарі офіційному сайту Динамо.

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Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

Динамо після 24 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку. Наступний поєдинок підопічні Олексія Михайличенка проведуть у неділю, 7 червня, проти Олександрії. Початок матчу о 17:00.

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