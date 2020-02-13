Цітаішвілі: Провини Динамо у вильоті більше, аніж заслуги хорватів

Півзахисник Динамо U-19 Георгій Цітаішвілі прокоментував виліт команди з Юнацької ліги УЄФА від загребського Динамо.

"Нам було важко грати, хорвати діяли компактно, зокрема, проти мене грали відразу двоє-троє суперників, закривали. Але в цілому, те, що ми разом з тренерським штабом задумували, виконували на полі, думаю, це було помітно. Дуже прикро другий рік поспіль вилітати з Юнацької ліги УЄФА в серії пенальті. Ми віддали всі сили на полі, але пройти далі не вийшло.

Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 – відеоогляд матчу та серії пенальті

Ми билися за команду, просто не пощастило нам. Пенальті – це лотерея. Виконання важливе, але тут 50 на 50 – угадає воротар чи ні. Вважаю, потрібно було перемагати в основний час. Наша помилка в тому, що ми нечасто доводили м'яч до воріт суперника і не завершували наші атаки. У цій поразці більше нашої провини, ніж заслуги хорватів", – поділився Цітаішвілі в коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що поразка від ровесників із Загреба вибила динамівців з розіграшу Юнацької ліги УЄФА.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА