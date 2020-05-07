Цітаішвілі пояснив, чому не залишився в Барселоні

Півзахисник "біло-синіх" Георгій Цітаішвілі не шкодує, що свого часу змушений був залишити каталонський клуб.

"У Барселоні був перегляд. Ми за свій рахунок приїхали туди на 30 днів. Я потренувався перший день, і мене відразу взяли в 50 найкращих. Ми взагалі не бігали, всі вправи були з м'ячем. Був турнір один в один до двох або трьох забитих. Я у всіх виграв. І мені сказали, що мене взяли.

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Але попросили знайти опікунів (Георгію було 12 років – прим.), а батьки не погодилися. Вони хотіли, щоб я на базі жив. Батько хотів, щоб була база і за мною стежили. І це була основна причина, чому ми пішли звідти. Чи не шкодував, що не залишився в Барселоні? Ні. Те, що я отримав тут, дасть мені багато в майбутньому", – сказав Цітаішвілі у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

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