Цітаішвілі повідомив, коли покине Динамо – талант киян хоче взяти приклад з зірки збірної України

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі не має наміру всю кар'єру присвятити київському клубу.

"Чи хочу в майбутньому вирватись в Європу? Хочу до 23-24 років бути в Динамо. А потім вже хочу без сходів відразу в топ-клуб перейти. Так планую. Англія – це потім, як Ярмола перейшов. Спочатку Іспанія, Італія.

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В Італії немає улюбленої команди. В Іспанії – Барселона, в Англії – Ліверпуль", – розповів Георгій для програми Бомбардир.

Нагадаємо, Цітаішвілі вважається одним з головних молодих талантів у таборі "біло-синіх". У нинішньому сезону УПЛ 19-річний хавбек провів 3 матчі.

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