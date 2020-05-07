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Цітаішвілі повідомив, коли покине Динамо – талант киян хоче взяти приклад з зірки збірної України

7 травня 16:44 3133 Читать на русском
Цітаішвілі повідомив, коли покине Динамо – талант киян хоче взяти приклад з зірки збірної України
Георгій Цітаішвілі / Фото instagram

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі не має наміру всю кар'єру присвятити київському клубу.

"Чи хочу в майбутньому вирватись в Європу? Хочу до 23-24 років бути в Динамо. А потім вже хочу без сходів відразу в топ-клуб перейти. Так планую. Англія – це потім, як Ярмола перейшов. Спочатку Іспанія, Італія.

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В Італії немає улюбленої команди. В Іспанії – Барселона, в Англії – Ліверпуль", – розповів Георгій для програми Бомбардир.

Нагадаємо, Цітаішвілі вважається одним з головних молодих талантів у таборі "біло-синіх". У нинішньому сезону УПЛ 19-річний хавбек провів 3 матчі.

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Теги
Барселона Барселона Динамо Динамо Ліверпуль Ліверпуль Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Трансфери Динамо Київ Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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