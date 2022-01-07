Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі знову гратиме у Чорноморці, повідомляє FootBoom.

Цітаішвілі: Повертаюсь у Динамо, але рішення про майбутнє ухвалюватиме керівництво

21-річний футболіст першу частину сезону провів у одеському клубі на правах оренди і вже встиг повернутися в Динамо. Інтерес до нього приписували братиславському Словану (який вже встиг відхреститись від трансфера), румунським та бельгійським клубам, і навіть представникам МЛС.

Однак, за інформацією джерела, другу частину сезону Георгій також проведе у Чорноморці. У футболці "моряків" Цітаішвілі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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