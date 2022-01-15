Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі з гумором поставився до потуг свого нинішнього клубу.

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який виступає на правах оренди за Чорноморець, відреагував на надмірний креатив одеського клубу.

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"Коли просиш SMM-щика Чорноморця тебе сфотати..." – написав Цітаішвілі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, "моряки" доволі оригінально підійшли до представлення своїх зимових новачків, надихнувшись серіалом "Гра в кальмара" та рисунками в стилі "конкурсу дитячих малюнків".

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