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Цітаішвілі потрапив до заявки Динамо U-19 на Юнацьку лігу УЄФА

15:52 141 Читать на русском
Цітаішвілі потрапив до заявки Динамо U-19 на Юнацьку лігу УЄФА
Склад Динамо U-19 у минулій ЛЧ / fc.dynamo.ua

Київське Динамо U-19 оголосило заявку на Юнацьку лігу УЄФА сезону 2019/20.

Київське Динамо U-19 оголосило заявку на перший раунд Юнацької Ліги УЄФА, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

Воротарі: Червинський, Моргун, Нещерет, Слуцький.

Захисники: Біловар, Голоколосов, Гук, Хондак, Кузик, Маленков, Мащенко, Скорко, Сирота, Вівчаренко, Ярош, Забарний.

Півзахисники: Білошевський, Блізніченко, Бодня, Бражко, Глушач, Кулаковський, Ісадченко, Михайленко, Надольський, Окоро, Шулянський, Цітаішвілі, Велетень, Волошин, Яцик, Єфіменко, Завгородній.

Форварди: Ісаєнко, Рязанцев, Сухоручко, Ванат, Здирко.

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Відзначимо, що Динамо зустрінеться із Шкендією 2-го жовтня, матч-відповідь запланований на 23-є жовтня.

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Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Динамо U-19 Динамо U-19 Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА
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