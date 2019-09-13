Цітаішвілі потрапив до заявки Динамо U-19 на Юнацьку лігу УЄФА

Київське Динамо U-19 оголосило заявку на Юнацьку лігу УЄФА сезону 2019/20.
Київське Динамо U-19 оголосило заявку на перший раунд Юнацької Ліги УЄФА, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Воротарі: Червинський, Моргун, Нещерет, Слуцький.
Захисники: Біловар, Голоколосов, Гук, Хондак, Кузик, Маленков, Мащенко, Скорко, Сирота, Вівчаренко, Ярош, Забарний.
Півзахисники: Білошевський, Блізніченко, Бодня, Бражко, Глушач, Кулаковський, Ісадченко, Михайленко, Надольський, Окоро, Шулянський, Цітаішвілі, Велетень, Волошин, Яцик, Єфіменко, Завгородній.
Форварди: Ісаєнко, Рязанцев, Сухоручко, Ванат, Здирко.
Ліга Європи 2019/20: календар матчів Динамо
Відзначимо, що Динамо зустрінеться із Шкендією 2-го жовтня, матч-відповідь запланований на 23-є жовтня.