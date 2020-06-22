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Цітаішвілі похизувався спільним фото з легендою Барселони

22:00 - Читать на русском
Цітаішвілі похизувався спільним фото з легендою Барселони
Денис Попов та Георгій Цітаішвілі / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі опублікував світлину з володарем "Золотого м'яча-1999".

Георгій Цітаішвілі поділився на своїй сторінці в Instagram дитячою світлиною, на якій він стоїть в компанії легенди Барселони та збірної Бразилії Рівалдо.

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Нагадаємо, 19-річний українець є вихованцем Динамо. У нинішньому сезоні чемпіонату України Георгій провів 7 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

Після 27-ми турів УПЛ кияни розташувались на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки.

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Теги
Динамо Динамо Георгій Георгій Цітаішвілі Рівалдо
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