Цітаішвілі похизувався спільним фото з легендою Барселони

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі опублікував світлину з володарем "Золотого м'яча-1999".

Георгій Цітаішвілі поділився на своїй сторінці в Instagram дитячою світлиною, на якій він стоїть в компанії легенди Барселони та збірної Бразилії Рівалдо.

Молоді зірки Динамо і Шахтаря потрапили до списку номінантів на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо та Фаті в конкурентах

Нагадаємо, 19-річний українець є вихованцем Динамо. У нинішньому сезоні чемпіонату України Георгій провів 7 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

Після 27-ми турів УПЛ кияни розташувались на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну