Чемпіон світу U-20 ризикує не зіграти до кінця сезону через перелом ноги, якого зазнав у переможному матчі проти Маріуполя (1:0).

"Не маю права говорити на цю тему": Цітаішвілі відреагував на чутки про бажання грати за Грузію

"What doesn't kill you, makes you stronger (Що тебе не вбиває, робить сильнішим). Дякую за підтримку", – написав Цітаішвілі у Instagram.

Додамо, що хавбек провів у поточному сезоні 7 матчів, відзначився одним голом. Гравець належить Динамо, а із січня виступає за Ворсклу на правах оренди.

