Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі продовжить кар'єру в Поліссі, повідомляє Georgian Footy.

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Буде це повноцінний перехід чи оренда – не уточнюється. Зазначається, що трансфер 23-річного вінгера розглядав Коньяспор, але житомирцям вдалось обійти турків у боротьбі за екс-українця. До слова, раніше житомирський клуб вже підписав одного грузина – правого захисника Георгія Майсурадзе.

Нагадаємо, Цітаішвілі перебуває у структурі київського Динамо з 2011 року. За головну команду провів лише 24 матчі (без голів). Виступав в оренді за Ворсклу, Чорноморець, краківську Віслу та Лех. Останнім його клубом було Динамо Батумі. Контракт Георгія з киянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, Цітаішвілі брав участь на Євро-2024 зі збірною Грузії (у 2019-му він став чемпіоном світу у складі збірної України U-20). Сакартвело сенсаційно вийшли з групи, але в 1/8 фіналу поступились Іспанії (1:4).

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