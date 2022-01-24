"Знаю, що ми братимемо участь у турнірі Winter Cup-2022, але я про це не думаю. У мене є робота на кожен день, тож про турнір будемо думати вже тоді, коли він почнеться.

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Металіст, Верес та Полісся – гарні команди, тож буде цікаво. Але головне – підготуватися до чемпіонату", – поділився Цітаішвілі у коментарі телеканалу Футбол.

Додамо, що поєдинки заплановані з 3 по 12 лютого в турецькому місті Белек. Відкриватимуть Зимовий Кубок Верес та Полісся очним протистоянням.

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