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"Грузія запросила мене в збірну", – Цітаішвілі оцінив імовірність зміни українського громадянства

18:05 903 Читать на русском
"Грузія запросила мене в збірну", – Цітаішвілі оцінив імовірність зміни українського громадянства
Георгій Цітаішвілі / Getty Images

Хавбек київського Динамо Георгій Цітаішвілі прокоментував чутки щодо зміни свого громадянства.

"Давайте я раз і назавжди поясню, тому що написати і приписати потім можуть що завгодно. По-перше, чому я став українцем? Ніхто не знає, що коли я приходив в Динамо, не можна було бути іноземцем. У ДЮСШ Динамо іноземців не приймають.

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Мені було 11, і мені пояснили, що, якщо я хочу потрапити в Динамо, то обов'язково потрібно мати український паспорт. По маминій лінії у нас є родичі з України. Мама і я відмовилися від грузинського громадянства заради того, щоб я грав в Динамо.

З першого збору я завжди був в розташуванні збірної України. Я грав за різні вікові категорії. Зараз мене стали активно запрошувати в збірну Грузії. В першу збірну. Але у мене на руках український паспорт. Скажімо так, мене просять змінити паспорт. Але, як бачите, я поки що українець і у мене немає думок в найближчому майбутньому міняти паспорт назад", – сказав Цітаішвілі в інтерв'ю сайту Dynamo.kiev.ua.

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Теги
Динамо Динамо Грузія Грузія Збірна України Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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