Грузинський легіонер "біло-синіх" Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди виступає за Чорноморець, вперше може зіграти за національну команду після зміни громадянства.

Півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі отримав дебютний виклик до національної збірної Грузії, повідомляє Nakrebi.ge.

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20-річний футболіст покликаний замінити травмованого вінгера казанського Рубіна Хвіча Кварацхелію.

Нагадаємо, Цітаішвілі, який раніше виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну України, офіційно отримав грузинське громадянство у травні цього року і це його дебютний виклик до національної збірної.

Підопічні Віллі Саньйоля почнуть підготовку до матчів з 30 серпня. До слова, збірній Грузії належить зіграти з Косово, Іспанією та Болгарією.

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