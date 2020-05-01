Цітаішвілі обрав європейський клуб, в якому хотів би зіграти

Юний хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі не має наміру всю кар'єру провести в київському клубі.

Георгій Цітаішвілі не приховує своєї симпатії до чинного чемпіона Іспанії.

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Поки я хочу грати в Динамо. Потім, може, в Барселоні", – зізнався юний талант для Instagram-сторінки Динамо.

Нагадаємо, 19-річний хавбек наразі є одним з найперспективніших молодих гравців Динамо. У нинішньому сезоні УПЛ Цітаішвілі провів 3 матчі.

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