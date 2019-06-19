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Цітаішвілі: Ніяких проблем з преміальними за перемогу на ЧС-2019 немає

09:10 2211 Читать на русском
Цітаішвілі: Ніяких проблем з преміальними за перемогу на ЧС-2019 немає
Георгій Цітаішвілі / УАФ

Півзахисник збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі прояснив ситуацію з матеріальною винагородою команді за здобуття титулу чемпіона світу.

"Я відповів журналісту, який запитував про преміальні, що до початку турніру нам нічого не обіцяли й що ми грали не за якусь матеріальну винагороду, а за честь України й свою власну мрію – Кубок світу.

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Хіба це недостатня мотивація? Дивно, що тема дійсно історичного досягнення нашої команди і всього українського футболу так швидко зійшла й зациклилась на питанні про гроші.

Якщо комусь так цікаво це, то після повернення до Києва в нас була зустріч із керівництвом Української асоціації футболу, на якій президент УАФ Андрій Павелко запевнив нас, що хвилюватися про преміальні не варто, вони точно будуть. Тож ніяких проблем із цим немає. Це очевидні речі, які не варті особливої уваги. Але є люди, яких завжди цікавлять чужі гроші", – поділився Цітаішвілі у коментарі офіційному сайту УАФ.

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