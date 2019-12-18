Цітаішвілі не збирається покидати Динамо попри мізерну кількість ігрового часу

Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про свої плани на другу частину сезону.

"Усе залежить лише від мене. У нас у команді велика конкуренція, і потрібно бути добре готовим для того, щоб її виграти. Для мене дуже важливо стати гравцем першої команди, адже зараз я перебуваю між основою і дублем. Спробую заслужити довіру тренерського штабу і довести, що гідний виступати в головній команді Динамо.

Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам, – Циганик

Цей рік склався для мене досить добре, навіть попри те, що на клубному рівні я грав нечасто. Такий період у кар'єрі теж потрібен. Зараз головне – проявити терпіння і наполегливість, працювати і боротися за свій шанс вийти в основному складі. Гадаю, такі періоди бувають у кожного гравця.

Я нікуди не збираюся йти, моє завдання – проявити себе в Динамо. Для цього я докладу всіх зусиль і вмінь", – розповів Цітаішвілі прес-службі "біло-синіх".

Зауважимо, контракт Цітаішвілі з київським клубом чинний до кінця 2023 року. В сезоні 2019/20 чемпіон світу U-20 зіграв за першу команду лише 17 хвилин в УПЛ та 26 – в Лізі Європи.

"Це – катастрофа!": відверта оцінка провалу Динамо та Шахтаря у єврокубках, Карпати – найгірша команда і 11 піжонів