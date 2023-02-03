Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі схиляється до того, щоб відбути свою оренду в Леху до кінця сезону.

– Георгію, ми хотіли б дізнатися про вашу поточну ситуацію у клубі Лех. Чи розраховує на вас тренерський штаб та керівництво клубу після завершення орендної угоди?

– Наразі у мене все добре у цій команді. Щодо продовження співпраці із Лехом ми ще не розмовляли. У мене півроку контракту, протягом яких я хочу якнайкраще проявити себе. Не хочу забігати наперед. Подивимося, як буде складатися ситуація. Коли відкриється літнє трансферне вікно, то сядемо і будемо щось спільно вирішувати.

– Чи є у вас бажання повернутися до Динамо?

– Поки важко сказати. Це буде залежати від багатьох факторів. Наразі я повністю сконцентрований на своїй нинішній команді. Скоро на мене чекає відповідальний період у національній збірній. Все покаже час. Тим більше невідомо якою буде через півроку ситуація в Україні.

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– Чи є у вас страх повертатися до України через війну?

– Ні, страху немає. Мої сумніви щодо повернення до Динамо пов’язані виключно зі спортивними моментами. Раніше я вже тричі хотів піти з Динамо, але усі три рази залишався, бо тренери казали, що розраховують на мене. Я помилявся і був на других ролях у команді. Не хочу помилитися вчетверте. Мені потрібно грати у футбол.

– У січні Динамо продало свого основного правого вінгера Віктора Циганкова. Можливо, це шанс для вас зайняти його позицію?

– Звичайно, я продовжую уважно стежити за Динамо та його трансферними новинами. Про потенційну заміну Циганкова поки не думаю. Знову ж таки, наразі більше сконцентрований на теперішньому.

– Чи має Динамо перед вами якісь фінансові заборгованості?

– Ні, ніяких фінансових заборгованостей Динамо переді мною не має. У цьому плані у мене із клубом ніколи не було проблем, – резюмував Цітаішвілі в коментарі Українському футболу.

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