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Цітаішвілі назвав винних у поразці збірної України U-21 від Данії

22:19 1198 Читать на русском
Цітаішвілі назвав винних у поразці збірної України U-21 від Данії
Георгій Цітаішвілі / Getty Images

Хавбек молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі прокоментував поразку у матчі відбору Євро-2021 проти збірної Данії (2:3).

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

"Яка різниця – що забив гол, що не забив... Це не допомогло виграти. Так, він додав інтриги, але ми не виграли. У мене не було практики в Динамо, а грати дуже хочеться. Напевно, це помітно з боку. Чесно кажучи, було важко. Навіть якби рахунок був 3:0 або 4:0, я б вийшов і грав активно до останнього.

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Як нам вдалося повернутися в гру? Це робота тренерського штабу. Вони розбирали гру суперника. У Данії в усіх матчах перші 25-30 хвилин активні, а потім падає ця активність. І ми вийшли якраз тоді, коли вони підсіли. Так вийшло, що освіжили гру.

Я впевнений, що зараз всі писатимуть – неправильний підхід до гравців, ще щось про тренерський штаб... Але це все наша вина, футболістів. Сьогодні, якщо не помиляюся, було 17 тисяч уболівальників. І в першому таймі через нашу погану гру вони свистіли нам. Це повністю наша вина. Тут нема чого виправдовуватися. Ми програли, і нам з цим далі жити.

Сам я сидів і хотів вийти допомогти команді, коли вболівальники свистіли. У другому таймі ми додали, і їм більше сподобався футбол, вони більше підтримували. Але і так – ми не дали їм перемогу. Ми старалися сьогодні. Упевнений, все ще попереду у нашої команди з таким тренерським штабом і такими хлопцями. Ми багато чого досягнемо", – сказав Цітаішвілі в коментарі Футбол1.

Після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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Теги
Україна U-21 - Данія U-21 Збірна України U-21 Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Відбір Євро-2021 (U-21)
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