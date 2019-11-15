Цітаішвілі назвав винних у поразці збірної України U-21 від Данії

Хавбек молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі прокоментував поразку у матчі відбору Євро-2021 проти збірної Данії (2:3).

"Яка різниця – що забив гол, що не забив... Це не допомогло виграти. Так, він додав інтриги, але ми не виграли. У мене не було практики в Динамо, а грати дуже хочеться. Напевно, це помітно з боку. Чесно кажучи, було важко. Навіть якби рахунок був 3:0 або 4:0, я б вийшов і грав активно до останнього.

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Як нам вдалося повернутися в гру? Це робота тренерського штабу. Вони розбирали гру суперника. У Данії в усіх матчах перші 25-30 хвилин активні, а потім падає ця активність. І ми вийшли якраз тоді, коли вони підсіли. Так вийшло, що освіжили гру.

Я впевнений, що зараз всі писатимуть – неправильний підхід до гравців, ще щось про тренерський штаб... Але це все наша вина, футболістів. Сьогодні, якщо не помиляюся, було 17 тисяч уболівальників. І в першому таймі через нашу погану гру вони свистіли нам. Це повністю наша вина. Тут нема чого виправдовуватися. Ми програли, і нам з цим далі жити.

Сам я сидів і хотів вийти допомогти команді, коли вболівальники свистіли. У другому таймі ми додали, і їм більше сподобався футбол, вони більше підтримували. Але і так – ми не дали їм перемогу. Ми старалися сьогодні. Упевнений, все ще попереду у нашої команди з таким тренерським штабом і такими хлопцями. Ми багато чого досягнемо", – сказав Цітаішвілі в коментарі Футбол1.

Після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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