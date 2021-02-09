"У мене немає відповіді, чому перестав потрапляти в заявку. Це перша причина, чому я опинився у Ворсклі. Динамо – великий клуб, там не для всіх є місце. Я не засмучуюсь, а там, дасть Бог, повернуся.

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Циганков? Віктор грає, коштує великих грошей. Я зіграв 20 матчів, а він, образно, 200. Звичайно, зараз він сильніший за мене, питань немає. Але в майбутньому я зможу конкурувати, коли отримаю достатньо досвіду. Циганков – лідер команди, вже себе проявив. Але все від мене залежить", – поділився Цітаішвілі у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме за Ворсклу до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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