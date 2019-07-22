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Цітаішвілі: Хочу стати лідером Динамо, а про інтерес іноземних клубів не знаю

15:50 739 Читать на русском
Цітаішвілі: Хочу стати лідером Динамо, а про інтерес іноземних клубів не знаю
Георгій Цітаішвілі / фото: ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про плани на майбутнє.

"Я навіть не знав про інтерес іноземних клубів. Та й не буду звертати уваги на інтернет. У мене п'ятирічний контракт з Динамо, і своє майбутнє я пов'язую з цим клубом.

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Можу сказати, що я навіть з Ігорем Михайловичем розмовляв на цю тему і сказав йому, що хочу стати лідером команди і допомогти нашому клубу добитися нових досягнень. Так, зі збірною у мене вже є досягнення, але ж я ще нічого не приніс Динамо.

Зараз багато пишуть: "Попов і Цітаішвілі повинні грати, вони чемпіони світу". Але я не повинен грати лише через те, що я чемпіон. Я повинен грати, якщо я буду цього заслуговувати", – поділився Цітаішвілі у коментарі fraza.ua.

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Трансфери Ігор Суркіс Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Трансфери Динамо Київ Денис Попов Денис Попов Динамо Динамо
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