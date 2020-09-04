"Прикро, звичайно. Ми заради вболівальників граємо в футбол. Хочемо, щоб вони приходили і підтримували нас, щоб заповнювалися трибуни. Бувають випадки, коли ти програєш або щось не виходить, але через їхню підтримку ти граєш краще.

Луческу: Мені нема діла до ультрас Динамо, яких хтось підштовхує ззаду

Прикро, що так вийшло, але у кожного є право якось думати. Ми, футболісти, розуміємо, що це вигідна угода для нас, Динамо і історії клубу. Потрібні зміни. Завжди були, як каже Ігор Суркіс, динамівські серця, а зараз ось такий досвідчений чоловік, який дуже багато дасть Динамо.

Скільки ми були без уболівальників через карантин. А тепер ситуація 50 на 50 – вони або прийдуть підтримувати, або просто покричати на Містера або Суркіса. Важливо, щоб вони скоріше підтримували нас, нам реально їх не вистачає.

Чи будуть гравці Динамо відстоювати Луческу у випадку тиску з боку фанатів? Якщо треба буде, то так. Я не капітан команди, не лізу в ці справи. Я молодий футболіст і не повинен лізти туди. У мене є інші проблеми і питання. Є капітан, є дорослі Бойко, Сидорчук та Буяльський, які і повинні обговорювати цей момент. Я не знаю, можливо, це вже обговорювалося", – поділився Цітаішвілі у програмі "От души в душу".

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