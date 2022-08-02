"Маю інформацію, що Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо. Луческу на нього розраховував, у нього була індивідуальна бесіда типу: "Залишайся, я на тебе покладаюся, будеш конкурувати".

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А він, не скажу, що хамовито, але некрасиво відповів, що бачить себе в іншому клубі, а не в Динамо. І пішов в Лех, з яким ганебно вилетів з Ліги чемпіонів", – сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, минулий сезон Георгій розпочав в оренді в одеському Чорноморці (15 матчів, 1 гол), а з початком війни перейшов у польську Віслу (7 матчів, 1 гол, 2 асисти). 1 липня був орендований Лехом на один рік. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025-го.

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