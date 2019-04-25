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Цітаішвілі: Динамо мало обігрувати Шахтар, суперник нічого не міг зробити

21:40 1104 Читать на русском
Цітаішвілі: Динамо мало обігрувати Шахтар, суперник нічого не міг зробити
Георгій Цітаішвілі проти Ісмаїлі / Шахтар

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі прокоментував результат матчу проти Шахтаря у 25 турі УПЛ.

 

"Чого не вистачило Динамо для перемоги над Шахтарем? Просто не вистачило часу. Футболісти суперника то падали, то вибивали м'яч кудись далеко, пенальті пробивали дві хвилини.

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Результат несправедливий, ми повинні були вигравати. Ви бачили, що суперник нічого не міг зробити, вони не знали, що робити з м'ячем у другому таймі. Вони вже грали на нічию, а ми намагалися створити якомога більше моментів, але не вийшло.

Я був упевнений, що Денис Бойко візьме пенальті від Мораєса, я став відразу попереду, щоб він мені кинув м'яч", – цитує Цітаішвілі Dynamo.kiev.ua.

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Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Динамо - Шахтар
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