Чергова оренда вінгера Динамо Георгія Цітаішвілі, здається, не за горами.

20-річний грузин перебуває на перегляді у Чорноморці, який прагне його орендувати.

Цітаішвілі прибув до Одеси для підписання контракту з Чорноморцем, – журналіст

Цітаішвілі вже навіть встиг зіграти за одеситів. Георгій вийшов на заміну під час перерви товариського матчу проти Реал Фарми (3:1) та був на полі увесь другий тайм під 88 номером. Про це свідчать кадри із трансляції.

Нагадаємо, весняну частину минулого сезону УПЛ Георгій Цітаішвілі проводив на правах оренди у Ворсклі, за яку відіграв лише 4 матчі, після чого травмувався.

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