Цітаішвілі: Агент порадив мені не йти в оренду з Динамо

Талант Динамо Георгій Цітаішвілі дослухається до порад свого агента Вадима Шаблія.

"Мені батько говорив, що піти я встигну завжди. Але і повернутися в Динамо не важко, якщо ти доводиш. Він каже, що відчуває, що у мене буде тут шанс. А як я ним скористаюся – це вже інше питання. Краще почекати.

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Я слухаю батька. А більше навіть агента. Коли приходили пропозиції щодо мене, я говорив, що він може відкидати непотрібні. Він говорив, що мені не треба в оренду.

Вони з моїм батьком сходяться в думках. Вони прожили більше, вони розуміються. Я готовий терпіти, щоб бути гравцем Динамо", – розповів Георгій для програми Бомбардир.

Цітаішвілі переконаний, що отримує недостатньо шансів у першій команді Динамо, у нинішньому сезоні УПЛ 19-річний хавбек провів лише три матчі.

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