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Цітаішвілі – про ймовірне звільнення Михайличенка: У новому році на Динамо очікує багато змін

23:28 529 Читать на русском
Цітаішвілі – про ймовірне звільнення Михайличенка: У новому році на Динамо очікує багато змін
Георгій Цітаішвілі / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі закликав вболівальників підтримати команду після нічиєї з Лугано (1:1) в груповому етапі ЛЄ.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"Чи розмовляли вже з тренером? Ні, ще не встигли. Зазвичай ми відразу після матчу таке не обговорюємо, тому що можна багато чого на емоціях наговорити. У команди зараз спад, це всі бачать. Нам треба об'єднатися і докласти зусиль, щоб команда грала в Лізі чемпіонів.

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А говорити, що ми погані і освистувати нас, вважаю, це неправильно. Якщо ти вболіваєш за команду, то треба це робити під час перемог, і при поразках.

Звернутись до вболівальників? Якщо ви дійсно любите Динамо, то підтримуйте команду завжди. Неважливо який сезон ми проводимо, з командою треба бути завжди.

Відставка Михайличенка? Це питання не до мене. Я вважаю, що в новому році у нас багато чого зміниться і ми дамо результат", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт киян.

Нагадаємо, нічия з Лугано викинула Динамо за борт Ліги Європи.

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Теги
Ліга Європи Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Динамо - Лугано Динамо Динамо
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