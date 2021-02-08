"Перше знайомство з Луческу? Я подивився вниз. А він нічого не сказав, просто підняв за бороду. Думаю, це був жест, щоб я не турбувався. А всі подумали, що я вже у старті буду грати.

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Луческу, в принципі, всім приділяє багато уваги. І якщо він бачив, що я помилявся в якомусь моменті, то підказував і допомагав мені. І поза полем, я пам'ятаю, по базі йшов, він підходив і пояснював мені весь час про футбол. Мені це дуже сильно допомагало і мотивувало, що він бачить в мені футболіста. І те, що зараз я тут (у Ворсклі в оренді – прим.), а не там – це не має ніякого значення. Я повернуся таким, яким він хотів мене бачити.

Луческу щодня хоче, щоб команда була ідеальна. У нього немає жодних сумнівів у нас, просто потрібно налагодити гру. Гру налагодимо – і станемо чемпіонами. У нас сильний підбір, просто не було підходу правильного. І він прийшов, щоб допомогти нам стати великими футболістами", – сказав Цітаішвілі у коментару YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме за Ворсклу до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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