"Я скажу чесно, що радий. Хотів перейти в хорошу команду в Україні, і вийшло так. Розумію, що для мене це найкращий варіант.

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Тренер Юрій Максимов набрав мене і сказав, що хоче мене бачити в команді. Для мене це важливі слова, тому що я їх давно не чув. Я сказав, що готовий приїхати, потрібно вирішити з Динамо. І Ворскла вирішила.

Час у Динамо? Ти не можеш подобатися всім. Можливо, я комусь там не сподобався. Це життя, це футбол. Я нормально до цього ставлюся, і добре, що дали піти в оренду. Мені важливо грати.

Іноземний чемпіонат? Хто не хоче піти. Важко, коли у тебе тривалий контракт і паспорт не європейський. Це важко", – сказав Цітаішвілі в ефірі Футбольного формату.

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