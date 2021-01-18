Орендований у Динамо хавбек Ворскли Георгій Цітаішвілі розповів про початок перебування у полтавському клубі та про амбітні цілі.

"Чи говорили, що приїхала зірка з Динамо? Ні, яка я зірка? Зіграв в УПЛ 20 матчів по 5-10 хвилин.

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Тут футболісти зіграли у 100 разів більше за мене, це до них має бути окреме ставлення. Я ставлю за мету третє місце, бути в трійці. Я приїхав допомогти Ворсклі", – сказав Цітаішвілі у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Георгій гратиме у Ворсклі до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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