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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

"Цінуйте Луческу, або віддайте нам": ультрас Динамо Бухарест написали звернення до фанів київського клубу

15:18 - Читать на русском
"Цінуйте Луческу, або віддайте нам": ультрас Динамо Бухарест написали звернення до фанів київського клубу
Мірча Луческу / Getty images

Найбільше фанатський об'єднання Динамо Бухарест Peluza Catalin Hildan-Dinamo опублікувало відкритий лист на адресу вболівальників київського Динамо.

"Ми хотіли б поділитися своїми думками з ультрас київського Динамо. Те, як ви підтримуєте команду, гідне поваги! Так само, як і ми. Крім того, і ви, і ми є динамівцями. Ми теж знаємо ціну принципового суперництва.

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Але знайте, Мірча Луческу заслуговує на те, щоб його цінували і поважали. Протягом багатьох років його роботи в Україні домінувало не суперництво, а цінність футболу. Цінуйте Луческу, а якщо не будете, то віддайте його назад нам! У Києві або Бухаресті, наше Динамо його потребує, як сонячного світла!" – йдеться у повідомленні Peluza Catalin Hildan-Dinamo.

Нагадаємо, Луческу офіційно очолив київське Динамо 23 червня. Напередодні румунський фахівець був представлений журналістам і вже провів перше тренування зі своєю новою командою. Однак фанати киян не прийняли румуна і пообіцяли регулярно влаштовувати акції протесту.

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Трансфери Динамо Київ Карпати Карпати Динамо Бухарест Динамо Бухарест футбольні фанати
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