У ніч на 29 вересня Цинциннаті зіграв унічию з Орландо Сіті (1:1) в американській футбольній лізі. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

MLS. Східна конференція

Цинциннаті – Орландо Сіті – 1:1

Голи: Денкей, 73 – Фрімен, 90+6

Смоляков оформив дубль асистів на легенду АПЛ, Чеберко та Сваток програли, Мессі не втримав перемогу – ВІДЕО

На арені TQL Stadium зійшлися команди Східної конференції. Цинциннаті, який бореться за лідерство, мав усі шанси здобути важливі три очки, однак драматична кінцівка залишила господарів лише з нічиєю.

Після безгольового першого тайму господарі відкрили рахунок у середині другої половини – відзначився Денкей. Здавалося, що Цинциннаті втримав перемогу, та на останніх секундах зустрічі Фрімен подарував Орландо Сіті дорогоцінне очко. У турнірній таблиці команда з Цинциннаті йде другою (59 балів), тоді як Орландо Сіті розташувався на сьомій сходинці (52 очки).

Мессі красивим дублем допоміг Інтер Маямі розбити Нью-Йорк Сіті та вийти у плей-офф МЛС