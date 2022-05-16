У листопаді несподівано головним тренером Дженоа став Андрій Шевченко. Керівництво заявляло про бажання зробити українського фахівця центром нового проекту, але вже через два місяці звільнило. Так, результати генуезців за цей час були поганими. Але варто розуміти контекст. Дженоа належало зіграти майже з усіма лідерами (за виключенням Інтера та Наполі).

Інтер переграв Кальярі та продовжив гонитву за Міланом, Наполі розгромив Дженоа і опустив екс-команду Шевченка у Серію Б

Коли календар став простішим, команду довірили другу спортивного директора клубу. Однак Александер Блессін таки не зміг втримати команду в еліті. Напередодні Дженоа без шансів програла Наполі й достроково вилетіла у Серію Б.