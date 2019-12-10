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Ярмоленко суттєво подешевшав за даними Transfermarkt

16:39 947 Читать на русском
Ярмоленко суттєво подешевшав за даними Transfermarkt
Андрій Ярмоленко / Reuters

Авторитетний портал Transfermarkt встановив нові ціни на деяких українських гравців.

Transfermarkt оновив вартість гравців АПЛ, серед яких і представники збірної України Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко.

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Ціна Зінченка залишилась незмінною – 30 млн євро, а от вартість Ярмоленка суттєво зменшилась – 15 млн євро замість попередніх 20.

Таким чином, вінгер Динамо Віктор Циганков тепер посідає чисте друге місце – динамівець вартує 20 млн євро. Додамо, що до топ-5 також входять Руслан Маліновський (12 млн євро) та Марлос (11 млн євро).

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Віктор Циганков Віктор Циганков Україна Україна Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Марлос Марлос Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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