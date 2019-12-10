Ярмоленко суттєво подешевшав за даними Transfermarkt

Інтерв’ю — 16:00 6345
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"Шахтар – без негативу": Богдан Шуст – про розвал "бронзової" Ворскли і зірку "гірників", яка накивала п'ятами
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Баварія готова заплатити Шахтарю за Тете 50 млн євро, – агентУкраїна — 15:22 3347
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Наші за кордоном: гармата Маліновського, бельгійська стабільність, відродження Кравця, неймовірний вихід ДовбикаСвіт — 14:15 5113
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Кучук офіційно покинув РухПерша ліга — 12:43 4206
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Манчестер Сіті готується до відходу Гвардіоли – клуб визначився з пріоритетним варіантом наступникаАнглія — 11:46 8317