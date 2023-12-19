"Я знаю про предметний інтерес тільки Атлетіко. Це не просто, що послали скаутів подивитися, як грає Довбик. Вже зараз обговорюється, що Атлетіко влітку буде робити пропозицію. Бо взимку Довбик перейти просто не може. Він вже заграний за СК Дніпро-1 та Жирону, тому за третій клуб заявити його неможливо. Для нього важливо якісно відіграти весь сезон.

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У кулуарах обговорюється ціна Довбика – вона стартує від 30 млн євро. Я знаю про предметний інтерес Атлетіко. Інші клуби – можливо", – резюмував Циганик у ефірі Циганик Live.

За даними Transfermarkt, минулого літа Жирона заплатила 6 млн євро СК Дніпро-1 за половину прав на Довбика. Ще 1,75 млн і 30% з майбутнього перепродажу отримав Мітьюлланд. Український форвард чудово розпочав у Іспанії – 10 голів та 6 асистів у 17 матчах.

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