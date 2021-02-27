Півзахисник Далласа Франко Хара готовий на все, щоб пограти із зіркою Барселони в одному чемпіонаті.

"Якщо він приїде грати сюди, я буду цілувати йому ноги. Це було б божевіллям. Коли я був в національній команді, у мене була можливість виходити на поле з такими футболістами, але зіткнутись з ним віч-на-віч – це зовсім інше. Сюди приїжджали Златан, Ігуаїн... Будемо сподіватися, що і Мессі отримає таку можливість.

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Як для Мессі, так і для Кріштіану, це можливість пожити поза футболом, бути нормальною людиною.

Ми всі любимо ходити в ресторан, в кіно, в магазин за покупками і Сполучені Штати дають таку можливість", – цитує Хару Marca.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з Барсою завершується взимку, і аргентинець розглядає МЛС як один із варіантів продовження кар'єри.

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